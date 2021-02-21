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На Ставрополье 31 марта проведут отбор кандидатов на мест главы Георгиевского округа

Такое решение приняли на внеочередном заседании думы городского круга, которое прошло 19 февраля
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Георгиевского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Георгиевского городского округа

31 марта в Георгиевске проведут конкурс по отбору кандидатов на должность главы городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Такое решение приняли на внеочередном заседании думы городского круга. Оно прошло 19 февраля.

Напомним, в прошлый раз конкурс на должность главы Георгиевска провалился из-за нововведений.

Дело в том, что конкурсная комиссия впервые установила проходной балл, который ни один из конкурсантов не набрал.