В Невинномысске по вине пьяного водителя в ДТП пострадали три человека

Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД России

Инцидент произошел 21 февраля, около 13:15, на автодороге «Кавказ», на окраине Невинномысска. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Форд Фокус.

От удара легковушки перевернулись в кювет. В ДТП пострадали оба водителя и пожилая пассажирка Форда, которая получила тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

За рулем ВАЗа был 25-летний местный житель, у которого при госпитализации установлено состояние опьянения.

Молодому человеку грозит лишение прав и крупный штраф. Сейчас по факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

К сожалению, сегодня, 21 февраля, в аварии в Шпаковском районе скончались два человека. Легковушки столкнулись, 26-летняя жительница Изобльненского округа и житель Ставрополя умерли от полученных травм на месте.