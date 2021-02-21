В Шпаковском районе 21 февраля в аварии погибла 26-летняя жительница Изобильного и 32-летний житель Ставрополя

Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД России

Инцидент случился 21 февраля, около 14:00, на автодороге «Ставрополь – Изобильный» в Шпаковском районе. Там произошло столкновение встречно движущихся автомобилей Ниссан XTRAIL и Шевроле.

От полученных травм оба водителя скончались. За рулем Ниссана был 32-летний житель Ставрополя, Шевроле управляла 26-летняя жительница Изобильного.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, кто из погибших водителей допустил выезд на встречную полосу движения и спровоцировал аварию.

На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске по вине пьяного водителя в ДТП пострадали три человека. За рулем ВАЗа находился 25-летний местный житель, у которого при госпитализации установлено состояние опьянения. Мужчине грозит лишение прав и крупный штраф.