Мэрия Ставрополя попросила горожан помочь в уборке снега

Фото: администрация города Ставрополя

Мэрия Ставрополя попросила граждан помочь в уборке снега. Коммунальные службы города работают на максимуме, однако справиться с расчисткой улиц не могут.

Как сообщила администрация краевого центра, ресурсы коммунальных служб задействованы на максимум. И если содержать дороги в порядке еще получается, то участки, куда не может заехать техника часто остаются не убранными.

– Многие жители, понимая объем работ, начали оказывать помощь. Горожане самостоятельно расчищают снежные заносы возле своих домов, помогают в расчистке подъездных путей, тропинок и даже дорог частного сектора. Так, например, семья Демченко, живущая в Ленинском районе, своим примером мотивирует всю улицу, – говорится в сообщении мэрии Ставрорполя.

Жителей просят по возможности присоединяться к работам и помогать ликвидировать последствия стихии.

Напомним, 22 февраля по прогнозу ожидается метель и обильные снегопады. Температура опустится до -1 днем и -4 ночью.