В Михайловске больше 5 тысяч человек остались без электричества

На взрыв трансформатора пожаловались жители Михайловска Фото: СОЦСЕТИ

В Михайловске более 5 тысяч человек остались без электричества после короткого замыкания на трансформаторной станции. Жители города рассказали о взрыве, прогремевшем в микрорайоне «Гармония».

По данным МЧС, авария произошла в 16:30. Без электричества остались жители 18 многоквартирных домов на трех улицах: Ишкова, Листьева и Высоцкого.

– Всего под отключение электричества попало 18 шестиэтажных МКД, 5100 человек, из них 1243 детей. На месте аварии работает аварийная служба. Предположительное время восстановления подачи электроэнергии – 22 февраля в 21:00.