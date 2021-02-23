Погода в Ставрополе: 23 февраля 2021 года снежная буря накроет город

Погода в Ставрополе на 23 февраля 2021 года резко испортится Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ставрополе на 23 февраля 2021 года подпортит День защитника Отечества. Праздничный день начнется с мокрого снега, ветра до 20 м/с и температуры -2...-4 градуса. К обеду ветер немного стихнет, потеплеет до ноля, но снег не прекратится.

В связи с таким прогнозом погоды на 23 февраля 2021 в Ставрополе остается открытым вопрос - состоится ли салют? Официальной информации об отмене фейерверка пока не было.

Кстати, если верить народному календарю, холода надолго не задержатся в краевой столице. Считалось, с этого времени наступает окончательный поворот на весну. 23 февраля - день памяти жившего в XII веке чудотворца Прохора, поэтому на Руси говорили: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».