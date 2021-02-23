На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек

В Ставропольском крае выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост больных впервые за долгое время оказался ниже 100.

Общее число инфицированных составило 46882 человека. Из них 42464 уже выздоровели, а еще 1051 - скончались.

- Ежедневно осуществляется тестирование на COVID-19. За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 1,32 млн таких исследований. Прививочная кампания охватила почти 53,5 тысяч человек. Более 20 тысяч получили оба компонента вакцины, - написал губернатор Владимир Владимиров.