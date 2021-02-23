Отельеры Ставрополья могут получить льготный кредит под 5%

В Ставропольском крае будут выдавать льготные кредиты отельерам. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства СК.

Бизнесмен сможет получить займ по ставке от 3 до 5% годовых. Срок выплаты - до 15 лет. Льготный кредит доступен организациям, у которых нет задолженностей по зарплате и налогам. Кроме того, услуга недоступна тем, кто проходит процедуру банкротства.

- Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тысяч квадратных метров или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров, - сообщает управление.

Заявку можно оставить в российской кредитной организации.

В Ставропольском крае сейчас реализуют 53 проекта по строительству гостиниц на 43 млрд рублей. Всего в регионе работает больше 550 гостиничных организаций. Ежегодный турпоток выше 1,5 млн человек.