В Северной Осетии задержали истязателя собаки

В Северной Осетии полицейские проводят проверку после видео с избиением животного. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В социальных сетях появилось видео избиения собаки. По делу задержан ее хозяин.

- Молодой человек пояснил, что во время игры пес его укусил, и ему пришлось таким образом его наказать в воспитательных целях, - сказано в сообщении полиции.

В третьем отделе МВД по Владикавказу проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Жестокое обращение с животными". Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.