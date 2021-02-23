168 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии

В Дагестане отключили электричество для 168 тысяч человек. Об этом сообщает министерство энергетики России.

Авария случилась в 8 часов. В республике подул очень сильный ветер до 35 метров в секунду. Под отключение попали жители нескольких районов. По данным ведомства, это - около 168 600 человек.

По уточненным данным, свет выключили в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы. Отметим, что подачу электроэнергии прервали только в некоторых поселках, а не в целых районах.

К ликвидации проблемы привлекли более 150 человек и 52 единицы техники.