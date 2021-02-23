Салют в Ставрополе на 23 февраля 2021 года: где посмотреть, во сколько начнется

Ставрополь станет одним из 10 городов ЮВО, где 23 февраля 2021 года состоится праздничный салют. Фото: пресс-служба горадминистрации

Салют в Ставрополе на 23 февраля 2021 года должен состояться. По крайней мере, официальных заявлений об отмене праздничного фейерверка в честь Дня защитника Отечества из-за непростых погодных условий не было. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, во сколько начнется салют и где его посмотреть.

- Около 40 артиллеристов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в Ставрополе провели тренировки и отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Непосредственно в праздничный день артиллерийские батареи выполнят 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и салютных установок на базе КамАЗа, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Фейерверочные заряды девяти видов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» разных модификаций) будут представлены в семи цветовых гаммах - серебристой, синей, голубой, желтой, красно-зеленой, красно-белой и зелено-белой.

Салют в Ставрополе на 23 февраля 2021 года прогремит в парке Победы в 21:00 мск.

- Массовых фейерверков в других частях города не планируется, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кстати, праздничные салюты в День защитника Отечества пройдут и в других городах ЮВО - Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Керчи, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе и Симферополе.