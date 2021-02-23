На борьбу с гололедом на Ставрополье потратили 2 тысячи тонн смеси

В Ставропольском крае усиленно борются с последствиями непогоды. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- Погодные условия остаются непростыми. Дорожная ситуация в крае по-прежнему находится на постоянном контроле. Сейчас проезд обеспечен по всем федеральным или региональным трассам. Перекрытых дорог на Ставрополье нет [одна перекрыта до 17 часов - Прим.], - написал глава края.

Снег расчищают почти 260 единиц техники. За сутки службы потратили более двух тысяч тонн специальной антигололёдной смеси. В случае необходимости будут развернуты пять передвижных пунктов обогрева.

- Вместе с тем, по прогнозу дорожная ситуация к обеду будет ухудшаться в связи с понижением температуры и сильными порывами ветра со снегом. От необязательных поездок сейчас лучше воздержаться. В дороге следует быть максимально внимательными, - посоветовал губернатор.