Части жителей Дагестана, пострадавшим из-за ветра, вернули свет

Отключение произошло из-за очень сильного ветра

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» продолжают работу в особом режиме и ликвидируют последствия непогоды на энергообъектах компании.

К 15.00 энергетики вернули свет порядка 70% потребителей, чьё энергоснабжение было нарушено сегодня из-за ухудшения погоды.

Напомним, с 8.00 мск 23 февраля сильный ветер до 35 м/с провоцирует локальные нарушения энергоснабжения части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах г. Махачкала. Местами идёт мокрый снег.

Ранее в ликвидации последствий непогоды участвовали 75 бригад.

В настоящее время количество групп увеличено до 101 (327 человек, 124 единицы спецтехники).

Энергетики без перерывов продолжают восстановительные работы, несмотря на крайне сложные условия, затрудняющие проведение мероприятий.

Специалисты будут работать до полного возобновления электроснабжения всех потребителей, оставшихся без света из-за стихии.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф