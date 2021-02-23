В Ставропольском крае 24 февраля похолодает до минус 24 градусов

Синоптики ожидают резкое похолодание в Ставропольском крае в ночь на 24 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура будет колебаться от минус 14 до минус 24, гласят данные синоптиков. Днем потеплеет до минус 10-15 градусов. В этот день должны прекратиться осадки, выйдет солнце.

В ночь на 25 февраля градусники в некоторых районах Ставрополья также покажут минус 24 градусов. Но днем уже потеплеет до минус 5-10 градусов. Скорость ветра - до 10 метров в секунду.

Погода в Ставропольском крае на 23-25 февраля. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник в Ставропольском крае температура колеблется от минус 4 до плюс 1 градуса. В Ставрополе ожидается ноль. Весь день будут идти осадки в виде снега, в некоторых территориях возможна метель.