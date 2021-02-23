В Ставропольском крае трое детей пострадали в лобовом ДТП

Фото с места ДТП: ГИБДД СК

В Предгорном районе инспекторы выясняют причину ДТП, где пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

23 февраля, после 14 часов, "Рено Логан" и "ВАЗ-2114" столкнулись лоб в лоб. Судя по кадрам, на встречную полосу выехала отечественная машина.

- В результате ДТП в больницы Предгорного округа и города Пятигорска доставлены 6 участников, из них трое детей (5 лет и двое 7 лет), пассажиры Рено, которые перевозились без детских удерживающих устройств, что усугубило получение травм детьми, - сказано в сообщении ГИБДД по СК.