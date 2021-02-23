После ДТП с детьми в Ставропольском крае начата прокурорская проверка

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту ДТП в Предгорном районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась 23 февраля на дороге "Ессентуки-Суворовская". В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них - трое детей, младшему из которых - пять лет. В ГИБДД Ставропольского края отмечали, что в момент происшествия дети были не в детских креслах. Все пострадавшие сейчас в больницах Пятигорска и Предгорного района.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края организована проверка. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении прокуратуры.