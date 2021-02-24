На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 84 человека

А за последние сутки диагноз подтвердился у 84 человека. Победить болезнь смогли 29 пациентов. Число выздоровевших достигло 42493 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 46966. За последние сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в сложной форме.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1056 жителей региона.

А за последние сутки диагноз подтвердился у 84 человека. Победить болезнь смогли 29 пациентов. Число выздоровевших достигло 42493.

- Защиту от инфекции поможет создать вакцинация. Вместе с тем, не стоит забывать и об обычных мерах эпидемиологической профилактики. Их по-прежнему следует соблюдать. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается. На 24 февраля провели уже 1 миллион 321 тысяча таких исследований. С заболевшими работают врачи.