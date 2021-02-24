В Ставропольском крае из-за снегопада закрыли дорогу

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, с 23 февраля перекрыта дорога Янкуль-новый Янкуль - Бешпагир с 45 по 62 км.

Там сейчас коммунальщики расчищают дорожное полотно. Расчисткой занимается техника 2 КДМ и 1 грейдер, дополнительно техника фермеров и КФХ (кировцы), роторная снегоуборочная машина из Александровского округа.

Планируют расчистить дорогу к 12:00 24 февраля 2021 года. Тогда и откроют дорогу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ночь на 25 февраля градусники в некоторых районах Ставрополья также покажут минус 24 градусов. Но днем уже потеплеет до минус 5-10 градусов. Скорость ветра - до 10 метров в секунду.

Актуальную информацию о закрытии дорог в Ставропольском крае смотрите по ссылке [обновляется].