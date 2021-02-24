Пять человек скончались на Ставрополье за сутки от коронавируса

В Ставропольском крае за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще пять человек, у которых болезнь вызвала осложнения.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1056.

Также за последние сутки диагноз подтвердился еще у 84 человек. А за весь период пандемии коронавирусом заболело – 46966.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае спустя пять месяцев суточный прирост больных коронавирусом упал ниже 100. Это следует из данных, опубликованных Роспотребнадзором.

23 февраля врачи зафиксировали на Ставрополье 87 новых пациентов с COVID-19. В прошлый раз суточный показатель падал ниже 100 12 августа. Тогда медики зарегистрировали за сутки 95 зараженных.