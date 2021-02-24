На Ставрополье койки для больных коронавирусом на 24 февраля свободны на 42%

В стационарах больниц на 24 февраля свободны 42% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Реанимационные койки свободны на 43%. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом достигло 46966.

За последние сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в сложной форме.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1056 жителей региона. А за последние сутки диагноз подтвердился у 84 человека. Победить болезнь смогли 29 пациентов. Число выздоровевших достигло 42493.