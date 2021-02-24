На Ставрополье помогли пенсионеру с пенсией ниже прожиточного минимума

В Ставропольском крае отреагировали на заявление пенсионера, который из-за кредита получал пенсию ниже прожиточного минимума. Об этом рассказывает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судебный пристав взыскивал с пенсионера задолженность по кредиту. Согласно документам, у него забирали 50% от ежемесячного дохода. При пенсии в 14,8 тысяч рублей безработный должник отдавал 7,4 тысяч. Выходило, что пенсионер получал выплаты меньше прожиточного минимума (8,6 тысяч рублей в Ставропольском крае).

- Нарушены требования ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и постановление Правительства Ставропольского края. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой края на постановление об удержании из пенсии должника принесен протест. Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле, - сказано в сообщении надзорного ведомства.