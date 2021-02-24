На Ставрополье к 24 февраля от коронавируса привились около 54 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 24 февраля иммунизированы 53722 человека. За минувшие сутки прививку первым компонентом получил 261 житель Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 20859 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 692 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 25041 человек.

Записались на вакцинацию через интернет за весь период 14000 жителей Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 46966. За последние сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в сложной форме.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1056 жителей региона.