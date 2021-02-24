Более 130 тысяч ставропольцев прошли карантин по коронавирусу

В Ставропольском крае выздоровели от новой коронавирусной инфекции 42493 человека, 29 выписаны накануне. Лаборатории за весь период выполнили 1321318 исследований на коронавирус методом ПЦР.

Выявлено 84 нового случая инфицирования, в период пандемии подтверждено в установленном порядке 46966 заражений, в том числе 4831 – среди детей.

Лечение в стационаре получают 1498 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 231 – в тяжелом состоянии, в том числе 44 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 731 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Снят с медицинского наблюдения 130121 человек. Пандемия унесла жизнь 1056 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения.

В стационарах медучреждений свободны 42% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 43%.