В Михайловске гендиректор ООО «АзияТранс» скрыл от налоговой более 22 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Против генерального директора ООО «АзияТранс» в Михайловске возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, гендиректор уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. Он предоставлял налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности организации по уплате налогов составила более 22 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.