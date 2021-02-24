Бывшему мировому судье вынесут приговор за взятки в Кабардино-Балкарии

В Верховный суд Кабардино-Балкарии поступило дело бывшего мирового судьи Урванского судебного района Мурата Иванова. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В августе 2018 года Иванов через посредников получил взятку в 10 тысяч рублей. За эти деньги он должен был не отбирать водительские права по делу о нарушении правил движения через железную дорогу.

- Он [Иванов - Прим.] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.