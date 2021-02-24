В Андроповском округе 24 февраля возобновили движение по автотрассе

В Андроповском районе Ставрополья к 12:30, 24 февраля возобновили движение по автодороге «Янкуль – Грачевка». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

- Дорога открыта, ограничения сняты, движение возобновлено. Дорога обработана грейдером, - прокомментировали в управлении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Махачкалы катаются на коньках по проезжей части.

В сети стали публиковать ролик, на котором молодые люди не жалуются на зимнюю скользкость, а надевают коньки и смело катаются прямо посреди проезжей части, выделывая изящные пируэты.

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