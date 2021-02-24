Жители Ставрополя убирают снежные заносы возле своих домов, предприятий, магазинов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В ночь на 22 февраля начался очередной виток похолодания, который продолжается до сих пор. Метель и снегопад стали настоящим испытанием для коммунальщиков.

В уборке краевой столицы активно участвуют и горожане.

Люди убирают снежные заносы возле своих домов, магазинов, предприятий. Ставропольцы помогают в расчистке подъездных путей, тропинок и дорог частного сектора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Андроповском районе Ставрополья к 12:30, 24 февраля возобновили движение по автодороге «Янкуль – Грачевка». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

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