В Ставрополе снегоуборочные машины работают в три смены

На сегодняшний день снегоуборочные машины в Ставрополе работают в три смены. Около 110 единиц техники задействовано в очистке. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

За двое суток от снега коммунальщики очистили автодороги общей протяженностью более 200 км и почти 100 км тротуаров. Что существенно облегчило работу машин, а также пешеходов, торопящихся утром на работы в холодный день.

Особое внимание уделяется подъездным путям к социальным объектам. Как рассказали в пресс-службе администрации города, израсходовано около четырех тысяч тонн пескосоляной смеси.

Также отрабатываются заявки горожан, в том числе по уборке снега на пешеходных дорожках и тротуарах, об угрозе падения наледи, сосулек и так далее.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 24 февраля при морозе минус 20 произошли перебои в работе транспорта. Горожанам пришлось стоять в морозы на остановках из-за отсутствия общественного транспорта:

- Эти дохлые маршрутки полуразвалившиеся, и водители работают по принципу, «хочу работаю», хочу не работаю. Город парализован не по вине природных условий, - жалуются местная жительница в соцсети.

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