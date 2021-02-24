На Ставрополье за праздники задержали почти 200 пьяных водителей

На Ставрополье за последние пять дней сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления пьяного 181 водителя. Они прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее.

Еще 14 человек уличены в нетрезвом вождении повторно, против водителей собраны материалы для возбуждения уголовных дел по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Среди нарушителей большая часть – лица мужского пола, но нашлись и дамы, которые отметили День защитника Отечества и сели за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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