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На Ставрополье за праздники задержали почти 200 пьяных водителей

Еще 14 человек уличены в нетрезвом вождении повторно, против водителей собраны материалы для возбуждения уголовных дел
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за последние пять дней сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления пьяного 181 водителя. Они прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее.

Еще 14 человек уличены в нетрезвом вождении повторно, против водителей собраны материалы для возбуждения уголовных дел по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Среди нарушителей большая часть – лица мужского пола, но нашлись и дамы, которые отметили День защитника Отечества и сели за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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