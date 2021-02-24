В Ставропольском крае сгорел дом, где спали трое малышей и трое взрослых

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Трагедия произошла ночью 22 февраля в селе Донская Балка Петровского округа Ставрополья. Там сгорел жилой дом. В момент пожара в нем находились трое детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

Жильцы проснулись посреди ночи, так как начали задыхаться от дыма. Они попытались выйти через дверь, но дальше коридора они пройти не смогли. Их путь преградил густой дым и пламя.

Семья из шести человек нашла другой способ эвакуации – через окно. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, часть дома и пристроенная к нему летняя кухня полыхали огнем.

На протяжении четырех часов они боролись с пламенем. Мешали тушению густой едкий дым и большая площадь горения. Также было очень сложно потушить перекрытие дома, которое было сделано из камыша и глины.

Огонь не пощадил дом: от него остались голые стены. Внутри дотла выгорело практически все. Только одна комната частично уцелела. Для жилья дом больше не пригоден.

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Также пламя могло перейти на строения и машину, находящиеся во дворе. Соседние дома были под огненной угрозой. Но пожарные не позволили пламени перекинуться на другие участки.

Ночной пожар на территории частного дома мог закончиться трагедией. К счастью, семье из шести человек удалось спастись. Сейчас специалисты выясняют источник пожара.

Несколько рекомендаций от спасателей, чтобы не допустить приток воздуха в горящее помещение:

Если вы успеваете покинуть помещение, закройте все окна и двери, чтобы не дать пламени разрастись. Если вам необходимо открыть дверь, сначала прикоснитесь тыльной стороной ладони к поверхности. Убедитесь, что дверь (ручки, замочная скважина) не горячие. Открывайте осторожно, чтобы быстрый приток свежего воздуха не вызвал вспышку пламени.

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