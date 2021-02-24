В Ставрополе 25 февраля жители одной из улиц останутся без воды

В Ставрополе 25 февраля жители улицы Серова из-за капремонта водопровода останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала». Воды не будет с 08:00 до 18:00 на участке улицы Серова от переулка Одесского до улицы Широкой.

Под временное отключение попадет район, ограниченный ул. Южной — пр. Изумрудным — ул. Горной — пер. Одесским — ул. Серова — ул. Достоевского — ул. Севрюкова — ул. Мутнянской — ул. Широкой — ул. Серова — ул. Биологической.

Напоминаем, что жители Ставрополя могут позвонить в диспетчерскую службу городского водоканала по телефону: 13-40, чтобы им организовали подвоз воды.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил решить проблему нехватки питьевой воды в селе Кугульта Грачевского района.