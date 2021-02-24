Прокуратура проверит информацию о перебоях в работе общественного транспорта в Ставрополе 24 февраля

В прокуратуре Ставрополья начали проверку по публикациям, размещенным в сети, о перебоях в работе общественного транспорта.

По результатам проверки дадут оценку действиям перевозчиков и должностных лиц уполномоченных контролирующих органов. Будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что утром 24 февраля многие жители Ставрополя с трудом добирались на учебу и работу. Горожанам пришлось стоять в морозы на остановках из-за отсутствиямаршруток и автобусов.

Сеть заполнили фото и видео мерзнувших людей на улицах города. Выяснилось, что из-за погодных условий лишь 90 % автобусов из числа общественного транспорта вышли на рейсы своевременно.

Министерство дорожного хозяйства Ставрополья намерено привлечь к ответственности нарушителей контрактов.