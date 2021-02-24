За выходные в Ставрополе 18 человек пострадали в авариях на дорогах

ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 22 по 24 февраля в автомобильных авариях пострадали 18 человек, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все зафиксировали восемь ДТП, как минимум два из которых случились в день праздника 23 февраля. В селе Архангельском водитель сбил пешехода, а в Георгиевском городском округе автомобиль выехал на встречу и спровоцировал аварию. В ней пострадали 5 человек.

22 февраля в Михайловске водитель не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в иномарку. Хозяева автомобилей уцелели, а вот пассажир получил травму головы.

Как отмечает пресс-служба, причиной многих аварий стала высокая скорость и игнорирование погодных условий.