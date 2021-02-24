26 февраля на Ставрополье придет потепление

Зима Фото: Олег УКЛАДОВ

26 февраля температура воздуха дойдет до отметки в +4 градуса, сообщает региональный Гидрометцентр.

На территории Ставропольского края дневная температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, а в главном городе региона ожидается 1-3 градуса тепла. Однако в ночь с 25 на 26 сохранится мороз.

По данным экспертов, потеплению будут сопутствовать мокрый снег и дождь.

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