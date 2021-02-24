Мэр Ставрополя поблагодарил жителей за помощь в уборке снега

Последствия снегопада
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава администрации Ставрополя Иван Ульянченко поблагодарил горожан за помощь в борьбе со снежными заносами. Он обратился к ним в официальном Instagram-аккаунте:
– Отдельно хочу поблагодарить всех, кто взялся помогать дорожникам и самостоятельно прочищал тротуары в частном секторе. Объединив усилия, мы можем сделать больше.
Ульянченко отметил, что коммунальщики сейчас работают круглосуточно, снегоуборочная техника не заезжает в гараж. На дорогах сейчас сложная ситуация, но основные направления полностью расчищены.
Напомним, ставропольцы вышли на улицы, чтобы расчистить свои дома, магазины и предприятия от снега.
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