Мэр Ставрополя поблагодарил жителей за помощь в уборке снега

Последствия снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации Ставрополя Иван Ульянченко поблагодарил горожан за помощь в борьбе со снежными заносами. Он обратился к ним в официальном Instagram-аккаунте:

– Отдельно хочу поблагодарить всех, кто взялся помогать дорожникам и самостоятельно прочищал тротуары в частном секторе. Объединив усилия, мы можем сделать больше.

Ульянченко отметил, что коммунальщики сейчас работают круглосуточно, снегоуборочная техника не заезжает в гараж. На дорогах сейчас сложная ситуация, но основные направления полностью расчищены.

Напомним, ставропольцы вышли на улицы, чтобы расчистить свои дома, магазины и предприятия от снега.

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