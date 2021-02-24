24 февраля в Ставрополе раздали около сотни благотворительных обедов нуждающимся

Обед для неимущих
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Мороз не остановил добровольцев и благотворительная акция состоялась. По словам координатора волонтерского движения Валерия Митрофаненко, обеды раздают два раза в неделю - воскресенье и среду.
Около гостиницы «Интурист», где можно было получить обед, собралось около 15 нуждающихся. Активисты отметили, что в такие морозы людям кроме горячей еды нужна теплая одежда. Но ее на всех пока не хватает.
Организация также занимается оказанием помощи инвалидам, многодетным семьям и пенсионерам.