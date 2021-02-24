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Россельхозбанк вновь открывает «Школу фермера» на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также высоко оценил практическое значение образовательного проекта
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также высоко оценил практическое значение образовательного проекта

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также высоко оценил практическое значение образовательного проекта

24 февраля в России стартовал второй этап масштабного образовательного проекта «Школа фермера». Ставрополье стало пионером проекта осенью 2020 года.

«Школа фермера» — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства, - рассказал ректор Ставропольского государственного аграрного университета Иван Атанов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также высоко оценил практическое значение образовательного проекта.

Заинтересованность в нем он объяснил, в том числе, большим количеством фермеров, работающих в регионе.

- Здесь люди во время подготовки получают бесценный практический опыт, который превращают в новые достижения, развивая важные для края сельскохозяйственные профессии.

- Нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв, - считает Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Обучение финансируется Россельхозбанком. Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Впрочем, для тех, кто не успел или не смог стать слушателем «Школы фермера» в этот раз, есть хорошие новости. Глава Россельхозбанка Борис Листов пообещал, что проект будет продолжен и охватит новые регионы.