Прокуратура Ставрополя нашла транспортные нарушения в Минераловодском районе

Автобус `Яхрома` Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным пресс-службы прокуратуры региона, в Минераловодском районе зафиксировали нарушения в сфере безопасности на дорогах.

Водители трех пассажирских перевозчиков не соблюдали законодательные предписания о посадке и высадке людей. Они осуществлялись вне указанных остановок.

– В этой связи межрайонной прокуратурой указанным пассажирским перевозчикам внесены 3 представления об устранении выявленных нарушений закона, – сказано в сообщении пресс-службы.

Также в прокуратуре подчеркнули, что вопрос дорожной безопасности постоянно находится под пристальным вниманием ведомства.