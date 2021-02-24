74 тысячи жителей Ставропольского края привились от COVID-19

Пункт вакцинации от коронавируса Фото: Павел КЛОКОВ

По данным министерства здравоохранения региона, к 24 февраля двумя компонентами вакцины от коронавируса привились 74 581 человек. Из них 25041 из группы риска - граждане возрастом от 60 лет.

Медики использовали двухкомпонентную вакцину. Первым - активным - компонентом иммунизировали 53 722 человек, а вторым - 20859. Те, кто сделал вакцину, теперь полностью привиты от инфекции.

Напомним, у жителей Ставрополья есть возможность записаться на вакцинацию через интернет. Таким методом воспользовались уже 1400 человек.