Прокуратура Ставрополья проверит смерть ребенка после осмотра врача в Георгиевске

Прокурор региона Александр Лоренц потребовал начать проверку по факту смерти несовершеннолетней пациентки больницы Георгиевска. Министерство здравоохранения уже начало разбирательство.

4 февраля после осмотра врача больницы Георгиевска скончалась десятилетняя девочка. У нее наблюдались симптомы диабета, это показал высокий уровень сахара в крови. Однако после получения результатов анализа, врачи не сказали о них матери ребенка.

Мать жаловалась на сильную одышку, бледность и затрудненное передвижение дочери.

После окончания прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.