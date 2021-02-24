Розничный оборот торговли Ставропольского края уменьшился на 7% - данные Росстат

Питание Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным ведомства, оборот розничной продаваемой продукции составил 520,4 млрд рублей. Это в сопоставимых ценах на 7% меньше оборота 2019 года.

Всего на душу населения реализовано товара более чем на 186 тысяч рублей. Структуру оборота составили 53,4% непродовольственных товаров и 46,6% пищевой продукции, в том числе напитки и табачные изделия.

Если говорить о прибыли, то непродовольственных товаров реализовали на 278,2 млрд рублей, что на 5,5% меньше показателя прошлого года. А продажа пищевых изделий составила 242,2 млрд рублей. Этот показатель тоже снизился на 8,7%.