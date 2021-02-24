В Ставрополье оборудовали 19 тысяч мест розничной торговли за 2020 год

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает ведомство, в прошлом году функционировали 45 розничных рынков, для которых оборудовали 19 тысяч мест реализации товаров.

Также для того, чтобы обеспечить жителей региона качественной продукцией, работали 705 ярмарок. В основном реализаторами выступили индивидуальные предприниматели.

– Объем товаров, реализованных на розничных рынках и ярмарках, составил 37,1 млрд рублей, их доля в обороте розничной торговли составила 7,1 процента, - сказано в сообщении ведомства.

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