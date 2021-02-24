Минтранс начинает изъятие участков у собственников в Шпаковском районе

Федеральная автомобильная дорога М-4 `Дон` Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно сообщению пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, целью изъятия является реконструкция главной дороги М-4 «Дон» – Ставрополь.

Изъятие земли коснется жителей Михайловска и села Верхнерусское. Будут задействованы улицы Вокзальная и Батайская.

– Реконструкция автомобильной дороги предусмотрена в схеме территориального планирования Ставропольского края, которая утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ставропольского края», – сказано в сообщении министерства.