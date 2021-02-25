Отключение воды в Ставрополе 25 февраля 2021 года: где, во сколько

Под временное отключение воды в Ставрополе попадет район, обозначенный на фото

Плановые ремонтные работы водопровода (530 мм) на улице Серова (от пер. Одесского до ул. Широкой) повлекут за собой отключение воды в Ставрополе 25 февраля 2021 года.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МУП «Водоканал», под временное отключение попадут жильцы района, ограниченного улицами и переулками: Южная - Изумрудный - Горная - Одесский - Серова - Достоевского - Севрюкова - Мутнянская - Широкая - Серова - Биологическая.

При необходимости по телефону 13-40 можно подать заявку на подвоз воды. Отсутствовать она, кстати, будет с 8 утра и до 18:00 мск 25 февраля 2021 года.