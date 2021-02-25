Последние новости Ставрополя на 25 февраля 2021 года: за что накажут маршрутчиков

Часть маршрутчиков решила, что в такую погоду можно и не работать. Фото: ставрополь.рф

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 20 февраля 2021 года в Ставрополе и крае.

Часть жителей Ставрополя уже в 8 утра 25 февраля останется без воды в связи с плановым капремонтом водопровода на улице Серова.

Полностью от коронавируса привились 20859 жителей Ставропольского края. Количество людей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, приблизилось к 54 тысячам.

Минздрав и прокуратура проверяют информацию о смерти 10-летней девочки после осмотра в больнице Георгиевска. По предварительной информации, у нее были явные симптомы диабета (бледность, одышка, трудности в передвижении и главное - высокий сахар в крови), но юную пациентку отправили домой, ничего не сказав ее маме.

Известный ставропольский фрик Кирилл Терешин продолжает избавляться от вазелиновых «рук-базук». Блогер показал первые видео, снятые после операции и выписки.

Перевозчиков, из-за которых жителям Ставрополя пришлось мерзнуть на остановках в 20-градусный мороз, уже выявили и скоро привлекут к ответственности. Несвоевременно на линию вышли сразу 10% автобусов из числа общественного транспорта.