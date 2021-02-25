Погода на 25 февраля 2021 года в Ставрополе: 20-градусные перепады

25 февраля ставропольцам придется померзнуть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на 25 февраля 2021 года в Ставрополе преподнесет очередной неприятный сюрприз метеозависимым людям. По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ночные часы в краевой столице ожидаются 20-градусные морозы. А уже к полудню столбики термометров совершат резкий прыжок вверх до отметки в минус 2 градуса. Правда, с учетом ветра в 8-10 м/с, по ощущениям будет более морозно. Радует, что ни осадков, ни затягивающих все небо туч не ожидается.

Если бы не «глобальное потепление» после ночных лютых морозов, сегодняшний день мог бы претендовать на температурный рекорд. Пока что самое холодное 25 февраля было зафиксировано в 2007 году. Тогда средняя температура составила минус 18,6 градуса. Любопытно, что в 1966 году термометры показывали примерно столько же, только... со знаком плюс!