Шесть человек скончались на Ставрополье за сутки от коронавируса

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Число умерших достигло 1062. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 62 человек. Всего число зараженных достигло 47028. Из хороших новостей: 213 жителей края смогли победить болезнь за вчерашний день.

По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

На сегодняшний день для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано почти 1 миллион 322 тысячи тестов.

- Вакцинация также набирает обороты. Прививку от коронавируса уже получили свыше 55 тысяч человек, - рассказал Владимир Владимиров.