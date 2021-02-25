На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 62 человека

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения на Ставрополье, постоянно растет. Так, за прошедший день выписали еще 213 человек. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже более 42,7 тысячи пациентов.

Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии на Ставрополье сделали почти 1 миллион 322 тысячи тестов.

По словам губернатора, вакцинация также набирает обороты.

К 25 февраля прививку от коронавируса уже получили свыше 55 тысяч человек. Вместе с тем, в статистике прошедших суток есть и летальные случаи.

За прошлый день от коронавируса скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Пожалуйста, помните о мерах профилактики, чтобы защитить свое здоровье. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 62 жителей региона. Число зараженных достигло 47028.

Всего за период пандемии скончались 1062 человека. Напомним, у жителей Ставрополья есть возможность записаться на вакцинацию через интернет. Таким методом воспользовались уже 1400 человек.