Жительница Ставрополья ответит за организацию незаконного игорного бизнеса

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Против 58-летней жительницы Буденновска возбудили уголовное дело. Она подозревается в незаконной организации азартных игр.

Так, с января по июль 2020 года женщина в арендованном помещении в Буденновске установила игровое оборудование и организовала там проведение азартных игр.

Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: участники азартной игры передавали деньги кассиру-оператору, после чего он через специальную компьютерную программу зачислял деньги на депозитный счет.

На депозите отображались кредиты (баллы) в сумме, эквивалентной полученным от участника азартной игры денежным средствам. Затем участник игры запускал на подключенных через интернет игровых системных блоках азартную игру.

В случае проигрыша игрока, игра автоматически прекращалась, а деньги оставались в кассе и впоследствии изымались подозреваемой. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители выявили преступную группировку, занимавшуюся в Дагестане незаконной организацией азартных игр. Для этого они открыли игорные заведения в Махачкале, Избербаше, Дербенте и Кизляре.

В казино установили терминалы с программным обеспечением, необходимым для проведения азартных игр, и принимали ставки.