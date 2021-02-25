Жительница Ставрополья ответит за организацию незаконного игорного бизнеса

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю
Против 58-летней жительницы Буденновска возбудили уголовное дело. Она подозревается в незаконной организации азартных игр.
Так, с января по июль 2020 года женщина в арендованном помещении в Буденновске установила игровое оборудование и организовала там проведение азартных игр.
Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: участники азартной игры передавали деньги кассиру-оператору, после чего он через специальную компьютерную программу зачислял деньги на депозитный счет.
На депозите отображались кредиты (баллы) в сумме, эквивалентной полученным от участника азартной игры денежным средствам. Затем участник игры запускал на подключенных через интернет игровых системных блоках азартную игру.
В случае проигрыша игрока, игра автоматически прекращалась, а деньги оставались в кассе и впоследствии изымались подозреваемой. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители выявили преступную группировку, занимавшуюся в Дагестане незаконной организацией азартных игр. Для этого они открыли игорные заведения в Махачкале, Избербаше, Дербенте и Кизляре.
В казино установили терминалы с программным обеспечением, необходимым для проведения азартных игр, и принимали ставки.