На Ставрополье 55 тысяч человек привились от коронавируса

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 25835 человек Фото: Архив "КП"

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 24 февраля иммунизированы 55326 человек.

За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 1604 жителей Ставрополья. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 23026 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2167 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 25835 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Число умерших достигло 1062. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 62 человек.

Всего число зараженных достигло 47028. Из хороших новостей: 213 жителей края смогли победить болезнь за вчерашний день.

По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

На сегодняшний день для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано почти 1 миллион 322 тысячи тестов.